Calcio, Promozione. Ceriale, mezza missione compiuta per Ricotta e compagni: “Play-out obbiettivo minimo”

Campionati ne ha disputati tanti, al punto da essere per il Ceriale un punto di riferimento importante all'interno dell'organico a disposizione di mister Andrea Biolzi, seppur con un minutaggio limitato durante questo campionato che ha portato, non senza qualche difficoltà, i biancoblu ai play-out.

La grinta e la determinazione sono però quelle di sempre per Roberto Ricotta, nella settimana che precede le due domeniche di scontri salvezza contro la Sanstevese: "Il minimo indispensabile era arrivare a disputare i play-out, anche se non si può negare che si sia trattato quasi di un'impresa visto come eravamo messi a dicembre ed il divario che si era creato tra noi e le squadre che ci precedevano".

Prima del cambio di tecnico infatti i ragazzi del diesse Marco Degola non erano riusciti ad esprimere il loro potenziale. Con l'arrivo di Biolzi e del calciomercato invernale la rotta invece si è invertita, anche se con qualche imprevisto: "Non è stata per noi una stagione semplice, specialmente dal punto di vista degli infortuni che di fatto hanno limitato anche gli effetti del mercato invernale, siccome Pollero si è infortunato e Dominici è stato spesso fuori per piccoli acciacchi, senza contare gli infortuni di Fantoni e Bellinghieri. Ad organico completo forse avremmo meritato di evitare anche i play-out, però nel girone di ritorno chiudere con 21 punti è una media da altro tipo di classifica".

Tanta parte del lavoro è stata fatta, ma ora arriva il difficile. E questo Ricotta lo sa bene: "Sembra banale dirlo, ma saranno due finali combattute fino all'ultimo minuto della gara di ritorno, in cui ci giocheremo tutto, per noi e per la società. Ne veniamo da una intera stagione in cui siamo abituati a dover remare per raggiungere l'obbiettivo: in questi due spareggi dovremmo tirare sempre più fuori gli attributi e continuare a dare tutto come fatto finora, se non addirittura di più".