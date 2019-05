Calcio. Serie D, definita la griglia playoff: le sorprese Ligorna e Inveruno sul cammino di Savona e Sanremese

In un campionato dominato in maniera quasi imbarazzante dal Lecco di mister Gaburro, capace di chiudere la regular season con ben 27 punti di vantaggio sulla Sanremese seconda in classifica, non sono mancati i fuochi d'artificio per quanto concerne la zona playoff, dove cinque squadre hanno lottato fino all'ultimo minuto per conquistare la top five del girone A.

Con i matuziani praticamente certi della piazza d'onore già da alcune giornate, Savona, Ligorna, Inveruno, Casale e Folgore Caratese si sono giocate le ultimissime chances nel turno di campionato andato in scena domenica. Il pareggio del "Bacigalupo" tra striscioni e genovesi, oltre al netto 4-1 dei gialloblù di Andreoletti contro il Milano City, ha estromesso dalla griglia playoff due squadre cresciute con il passare dei mesi, ma troppo discontinue a inizio stagione. Nerostellati e brianzoli chiudono così al 6' e 7' posto un campionato con tanti alti e bassi, candidandosi comunque ad un ruolo da protagoniste in vista del prossimo anno.

L'ultimo appuntamento della stagione 2018-2019 sarà quindi rappresentato dalle semifinali playoff tra Savona-Ligorna e Sanremese-Inveruno, in campo domenica prossima alle ore 16:00 (in caso di parità al 120' si qualificherebbero striscioni e matuziani, meglio piazzati in classifica). Favori del pronostico per le squadre di Lupo e Grandoni, che potrebbero così ritrovarsi in finale il 19 maggio, in un derby tanto affascinante quanto inutile in termini di promozione diretta in Serie C (la vittoria dei playoff aumenta solamente il quoziente punti in caso di domanda di ripescaggio).

Occhio però alle due principali rivelazioni del campionato, partite con semplici ambizioni di salvezza e finite a lottare per le posizioni nobili della classifica: Ligorna e Inveruno saranno obbligate a vincere al "Comunale" e al "Bacigalupo", ma con lo spirito e la notevole qualità di gioco espressa durante l'arco del campionato potrebbe ancora succedere di tutto