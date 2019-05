Eccellenza, Imperia: il team manager Francesco Bregolin si dimette

Terminata la stagione 2018-19 della ASD Imperia arrivano le dimissioni del team manager, Francesco Bregolin.



"Lascio dopo un'annata difficile, per una scelta personale, augurando sempre il più grande in bocca al lupo all'Imperia. Ringrazio il Presidente dell'Imperia Fabrizio Gramondo, colui che mi ha portato qui l'amico fraterno Denis Muca, il vice Presidente Fabio Ramoino, il dirigente Daniele Ciccione, l'ormai ex addetto stampa Claudio Mandica, il segretario Antonio Giovane, il direttore tecnico Cristiano Chiarlone, il direttore sportivo Salvatore Sassu, mister Pietro Buttu, mister Nicola Colavito, lo staff composto da Matteo Fiani e Giuseppe Messina che sono diventati veri amici. Ringrazio tutta la prima squadra. Ringrazio tutta la famiglia Giglio, tutte persone splendide, l'ottimo Fulvio Moscatelli sempre disponibile, il grande Gigi Boschetti, tutto lo staff del settore giovanile e tutte quelle persone che gravitano intorno all'Imperia. Voglio ringraziare gli Ultras Imperia che sono sempre stati vicini a noi e alla squadra anche in momenti difficili. Questa stagione mi ha lasciato tante emozioni, belle e brutte, che porterò tutte nel cuore anche in futuro".

Queste le dichiarazioni dello stesso Bregolin.