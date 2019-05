Volley, Serie C maschile. Spinnaker chiude ad un passo dal podio, Finale cede a Lavagna e scivola al settimo posto.

Si è concluso sabato senza grandi colpi di scena il campionato maschile di serie C di pallavolo, anche se a dire il vero la massima competizione regionale aveva già emesso le sue sentenze qualche giornata fa, con il Volley Laghezza laureatosi campione e Volley Colombiera Sarzana e Grafiche Amadeo ultime con soli 12 punti conquistati.

Poco è cambiato invece in termini di classifica finale per le due formazioni savonesi, nonostante i match dell’ultima giornata non hanno visto né la Spinnaker Savona né il Volley Team Finale portare a casa punti.

Per i primi sconfitta a sorpresa per 3-1 tra le mura amiche contro il Santa Sabina, sconfitta che mantiene i biancoblu di coach Agosto al quarto posto e che porta i genovesi a superare in classifica proprio il Volley Team Finale, sconfitto in quel di Lavagna sempre col risultato di 3-1 contro la seconda della classe.

RISULTATI – GIORNATA 22

Spinnaker Savona - Acli Santa Sabina 1-3

ADMO Volley - Avis Volley Finale 3-1

Grafiche Amadeo Sanremo - Volley Laghezza 0-3

3Stelle Villaggio - Colombo Volley 1-3

Futura Avis Bertoni - Zephyr Trading Spezia 1-3

Colombiera Sarzana - S. Antonio Spazio Genova 2-3

CLASSIFICA

1. Volley Laghezza 64

2. ADMO Volley 54

3. Zephyr Trading Spezia 53

4. Spinnaker Savona 40

5. S. Antonio Spazio Genova 35

6. Acli Santa Sabina 28

7. Avis Volley Finale 27

8. 3Stelle Villaggio 25

9. Colombo Volley 23

10. Futura Avis Bertoni 22

11. Grafiche Amadeo 12

12. Colombiera Sarzana 12