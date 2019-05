Calcio, Borzoli: Gianfranco Pusceddu lascia i gialloblu, la panchina a un allenatore ventiseienne

Il comunicato del Borzoli:

Il Presidente ringrazia Mister Gianfranco Pusceddu per la collaborazione, la serietà e l’impegno profuso nella stagione calcistica appena conclusa augurandogli le migliori opportunità per il futuro. Il GSD BORZOLI sta già lavorando per la prossima stagione e ha concluso un accordo con un nuovo staff tecnico che condurrà la prima squadra l’anno venturo. E’ un gruppo molto giovane e affiatato, reduce da un buon campionato nel San Bernardino, che fa dell’entusiasmo la sua arma vincente in grado di trasmettere la giusta determinazione e la consapevolezza delle proprie capacità.

Il Mister sarà Enrico Valmati classe 1993, il più giovane tra gli allenatori della categoria, affiancato dal DS Luca Fioretti, dal Match Analyst Simone Ferrandi e dal Dirigente Filippo Monteggi.

La Società ha deciso di puntare su questi giovani con la convinzione che porteranno nuova linfa e nuove idee per affrontare un campionato che rispetti la nostra voglia di riscatto.