Calcio, playout Promozione. Il Ceriale affronterà la Sanstevese ad Alassio: "Tutti insieme si può!"

Non si disputerà a Ceriale la gara di andata della finale playout tra il Ceriale e la Sanstevese: le cattive condizioni del "Merlo" hanno spinto il club biancoblu a cercare una sede alternativa, optando per il "Ferrando" di Alassio alle ore 16:00.

"Abbiamo bisogno di voi perchè siete il dodicesimo uomo in campo - questo l'appello ai tifosi - perchè ci avete sostenuto numerosissimi tutta la stagione, perchè è l'ultima partita in casa, perchè i nostri ragazzi hanno bisogno di tifo, perchè vogliamo mantenere la categoria, perchè non ci meritiamo la retrocessione, perchè non vi vogliamo deludere, perchè possiamo ancora farcela.

Ma soprattutto perchè siamo una FAMIGLIA e nelle difficoltà siamo ancora più uniti di prima. TUTTI INSIEME SI PUO'.