Calcio. L'ex Vado Fabio Rignanese capocannoniere in Prima Categoria piemontese: "Una bellissima annata. Futuro? Non so ancora, ma mi piacerebbe lasciare il segno anche in Liguria"

Un talento ligure “emigrato” per lavoro, che però non ha mai abbandonato l’amore per il calcio. E’ la breve storia di Fabio Rignanese, quest’anno tra le fila del San Giuliano Nuovo in Piemonte, con il quale si è laureato capocannoniere del girone G di Prima Categoria. Il giovane attaccante, a segno ben 23 volte in poco più di venti presenze, commenta ai nostri microfoni la sua stagione e quella della sua squadra:

“E’ stata una bella stagione la nostra, ce l’abbiamo messa tutta per conquistare i playoff ma purtroppo alla fine non ci siamo riusciti. A livello personale sono estremamente soddisfatto per l‘annata appena trascorsa, devo fare un grande ringraziamento ai miei compagni perché è anche grazie a loro che ho trovato la via del goal con così tanta assiduità.”

L’ex Alessandria e Vado ha avuto poca fortuna nella sua terra natia: “Mi piacerebbe lasciare un segno anche in Liguria” – prosegue il classe 1998 – “Ma purtroppo per un motivo o per l’altro sono sempre stato costretto a giocare fuori regione. Dopo l’Eccellenza della passata stagione in Lombardia, ho provato questa esperienza in Piemonte, ma il mio desiderio più grande è tornare a giocare in riviera. Non ho ancora pensato a dove potrei giocare il prossimo anno, non escludo di rimanere dove sono ora, ma valuterò attentamente le eventuali proposte per decidere cosa è meglio per me.”