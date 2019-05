Calcio, Pietra Ligure. Convocazione azzurra per Martin Gaglioti, è arrivata la convocazione per la Rappresentativa Under 18 LND

Il Pietra Ligure non si è smentito e anche in questa stagione ha saputo lanciare tanti nuovi prospetti in orbita della Prima Squadra .

Gaglioti è stato infatti convocato per il raduno della Rappresentativa Under 18 di Castelvetro di Modena, per lo stage in programma dal 13 al 15 maggio.

Un'opportunità formativa importante, al termine di un campionato disputato su ottimi livelli.