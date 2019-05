Calcio, playoff. Il numero delle promozioni nelle mani di Sestri Levante e Rivarolese

Il destino di Sestri Levante e Rivarolese sarà decisivo per buona parte delle squadre impegnate nei tabelloni playoff.

A seconda dei risultati ottenuti dai Corsari e degli Avvoltoi si scatenerà un gigantesco effetto domino sugli esiti degli spareggi, riassunti nello specchietto seguente come da Comunicato Federale.

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Al termine dei Campionati si potranno verificare le sotto indicate combinazioni che determineranno la possibilità di ulteriori promozioni o retrocessioni rispetto a quanto sopra indicato:

Ipotesi b) Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza.

Ipotesi c) Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”.

Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza

Ipotesi d) Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”.

Due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza

EFFETTI SULLE PROMOZIONI

Ipotesi b) Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di “Promozione”: le prime tre classificate nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di “Prima Categoria”: le prime quattro classificate nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 6 squadre dal Campionato di “Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria.

Ipotesi c) Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di “Promozione”: le prime due classificate nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di “Prima Categoria”: le prime tre classificate nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 5 squadre dal Campionato di “Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria.

Ipotesi d) Promozione al Campionato di “Eccellenza” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di “Promozione”: la prima classificata nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di “Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria.