Calcio, Prima Categoria. Il Plodio al fotofinish accede ai playout, capitan Edoardo Briano: "Un gran finale di stagione, ma adesso bisogna mettercela tutta"

“Siamo riusciti a mettere a segno una vittoria importantissima, contro una squadra forte come quella del Camporosso. Un successo fondamentale contando che siamo riusciti proprio sul rush finale a superare i nostri avversari. Siamo andati in crescendo e soprattutto nelle ultime dieci giornate abbiamo dato una svolta alla nostra stagione macinando punti preziosi per la conquista dei playout. Domenica abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli, nonostante la formazione abbastanza rimaneggiata per i vari infortuni, ma con grinta e determinazione e grazie anche all’innesto di un giocatore esperto come Basso siamo riusciti nella nostra piccola impresa.”

Bisognerà conoscere la perdente tra Altarese e Borghetto per conoscere il futuro della squadra di mister Brignone: “Adesso ci attendono due sfide molto importanti” – prosegue Edoardo – “Qualsiasi sia il nostro avversario noi ce la metteremo tutta e proveremo a conquistare questa salvezza. Il Plodio per tradizione non si è mai tirato indietro alle sfide importanti e anche noi non saremo da meno, onoreremo al meglio delle nostre capacità questa maglia. Vorrei concludere facendo i complimenti ai ragazzi più giovani, che stanno dimostrando un grande attaccamento alla maglia e determinazione negli allenamenti, non è facile trovare persone alla prima esperienze in prima squadra giocare con questa maturità.”