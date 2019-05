Calcio, Prima Categoria. Operazione al crociato e al menisco riuscita per Gianluca Sala: "Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino, ma ora sono pronto a ripartire!"

Una stagione già finita da qualche mese per Gianluca Sala, ma che da oggi può rialzare la testa in vista di quella che verrà. L’esterno dello Speranza si è sottoposto questa mattina all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore e di artroscopia al menisco. Operazione perfettamente riuscita, come fa sapere lo stesso Gianluca:

“Fortunatamente è andato tutto bene, adesso mi aspetteranno diversi mesi di riabilitazione prima di poter tornare ad indossare gli scarpini. Sono rammaricato per non essere riuscito a finire la stagione al fianco dei miei compagni, ma purtroppo è stata un’annata molto sfortunata per me. Ci tengo a ringraziare i miei familiari e la mia fidanzata Giorgia per essermi restati vicini in questo periodo, sono stati un grande conforto per me. Non vedo l’ora di riprendermi e tornare a consumare i campi della Liguria!”