Seconda Categoria. L'Olimpia Carcarese si guadagna i Play Off, Di Natale: "Obiettivo primario raggiunto"

L' Olimpia Carcarese raggiunge in extremis i tanto agognati Play Off dopo una cavalcata furiosa, raggiungendo il principale obiettivo della stagione. I ragazzi di mister Alloisio se la vedranno dunque con il Sassello in trasferta, con un unico risultato disponibile per mantenere viva la speranza di approdare in Prima Categoria: vincere!

A riguardo è intervenuto il veterano Matteo Di Natale, ritornato in maglia biancorossa dopo la parentesi alla corte dell'Aurora.

"Sono tornato a Carcare con gli obiettivi di far crescere i tanti ragazzi giovani presenti in rosa e accompagnarli ai Play Off. Dopo un girone di ritorno superlativo in cui non abbiamo perso una partita abbiamo finalmente agguantato gli spareggi. Sappiamo che giocare contro il Sassello sul suo campo, peraltro con un solo risultato a disposizione, non sarà facile ma proveremo a giocarci le nostre carte. Come dicevo prima, avendo molti ragazzi giovani in gruppo, sar' fondamentale non caricarli troppo di responsabilità per permettergli di giocare con la mente libera" .

Di Natale in carriera ha più volte centrato il salto di categoria aggiudicandosi proprio i Play off, e chissà che ciò non possa essere di buon auspicio:

"In effetti è proprio così.. In carriera ho vinto piu volte i Play Off. L'ultima volta proprio contro la Carcarese Calcio guidata da Saltarelli, oggi allenatore della Vadese. Chi lo sa, potrebbe esserci un riallacciamento tra passato e presente (sorride, ndr)."