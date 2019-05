"Hockey & Fun" e "Championship Soccer": due eventi sportivi "aspettando le Cengiadi"

Un Weekend sportivo "aspettando le Cengiadi". Sabato 25 maggio dalle ore 10 con "Hockey & Fun" . Si tratta di un torneo under 8 (2011-2012-2013), under 10 (2009-2010-2011) e promozionale per chi vuole avvicinarsi all'Hockey su prato, in collaborazione con A.S.D. Pippo Vagabondo. L'iscrizione e la partecipazione è gratuita.