Beach Soccer: il Bragno si trasforma e diventa Virtus Entella Beach Soccer

E' una sorta di evoluzione quella che ha già coinvolto il Bragno Beach Soccer: gli importanti risultati conseguiti negli ultimi anni, hanno infatti attirato le attenzioni di un club di grande blasone come l'Entella, pronto a porre le proprie insegne sulla squadra biancoverde.

Ad ufficializzare l'operazione è stata la stessa formazione biancoceleste, attraverso un comunicato apparso poche ore fa sulla propria pagina facebook:

"In seguito ai risultati sportivi ottenuti sul campo da Beach Soccer in questi anni, e dopo la splendida salvezza ottenuta la scorsa estate, il Bragno BS cresce ulteriormente facendo un importantissimo salto di qualità: nasce cosi la Virtus Entella Beach Soccer Chiavari. Una grande soddisfazione e una grande responsabilità per i nostri ragazzi! Non vediamo l’ora di battagliare sui campi della serie A di Beach Soccer portando i gloriosi colori di una società tanto prestigiosa come quella chiavarese"!