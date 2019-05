Calcio, Bragno. Il futuro in una settimana, il ds Abbaldo segna le tappe: "Normale essere in discussione quando non si raggiunge l'obiettivo prefissato"

E' arrivato il momento delle riflessioni nel quartier generale del Bragno, dopo il mancato raggiungimento dei playoff.

Per il direttore sportivo Roberto Abbaldo sarà una settimana intensa, ripercorrendo quanto non ha funzionato soprattutto nel girone di ritorno, rivolgendo al contempo uno sguardo verso i programmi futuri.

Quel che è certo è che entro la prossima settimana il quadro tecnico per il campionato 2019/2020 potrebbe già essere definito.

Direttore, in maniera quasi brutale si può dire che l'organico è stato o sopravvalutato la scorsa estate, oppure ha reso sotto le aspettative.

"E' un ragionamento quasi matematico, ma che deve essere logicamente affrontato quando non si raggiunge l'obiettivo che ti eri prefissato. Capire cosa è successo, specie nel girone di ritorno, è quello che stiamo provando a fare in questi giorni, per avere un quadro della situazione il più completo possibile. Tranne lo scivolone di Celle, nel girone di andata, la squadra si era comportata secondo le aspettative, poi qualcosa è cambiato, pur inserendo un giocatore di qualità come Romeo nel comparto offensivo".

I playoff avrebbero rappresentato la ciliegina sulla torta di questo corso tecnico.

"Credo che la società, il mister e i giocatori che ci hanno accompagnato in questo percorso avrebbero meritato una soddisfazione di questo tipo, ma al contempo non dobbiamo dimenticarci del percorso di risanamento del club, unito a una contemporanea crescita dei risultati e delle ambizioni, questo non ce lo toglierà nessuno".

Quali saranno le prossime tappe per l'organizzazione del nuovo campionato?

"E' normale che il lavoro del direttore sportivo e del mister sia messo in discussione ad obiettivo non raggiunto. Personalmente dovrò fare un primo passaggio con la società, per capire i loro programmi, le eventuali coperture e gli obiettivi prefissati, poi a quel punto, se si troverà una quadra, si potrà parlare del mister e dell'organico. Detto questo il rapporto e il lavoro svolto con Cattardico è stato ottimo, e a tutti fa piacere che abbia palesato la volontà di rimanere con noi. Discorso analogo lo si può fare anche con la squadra: sono tutti ragazzi sani, per bene e quando ho tirato loro le orecchie l'ho fatto per la stima che nutro nei loro confronti, sia sotto il profilo umano che tecnico".