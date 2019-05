Calcio, Promozione. fine settimana ricchissimo, in palio Coppa Italia, titolo regionale, playoff e polayout

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – GARA DI FINALE

Domenica 12 maggio 2019 TAGGIA - RIVASAMBA H.C.A.

“Faraggiana” di Albissola Marina (SV) 16.00

Modalità Tecniche

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.

TITOLO REGIONALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE – Gara Unica

Domenica 12.05.2019 – Campo Neutro

OSPEDALETTI CALCIO - ATHLETIC CLUB LIBERI

“F. Chittolina” di Vado Ligure (SV) 16.00

Modalità Tecniche

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ minuti primi ciascuno. In caso di ulteriore parità l’Arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.

PLAY OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di Promozione:

1° Turno – 19 maggio 2019 Girone A

Gara 1A Loanesi S. Francesco – ammessa direttamente al secondo turno come da regolamento

Gara 2A F.S. Sestrese Calcio 1919 - Arenzano F.C.

“G. Piccardo” di Genova (Borzoli) 16.30* *orario federale

Girone B

Gara 1B Real Fieschi – ammessa direttamente al secondo turno come da regolamento

Gara 2B Cadimare Calcio - Rivasamba H.C.A.

“D. Pieroni” di La Spezia (La Pieve) 16.00

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

2° Turno – 26 maggio 2019

Vincente gara 1 - vincente gara 2 gara 3

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

3° Turno – 02 giugno 2019

Vincente gara 3 girone “A” - Vincente gara 3 girone “B” gara 4

Perdente gara 3 girone “A” - Perdente gara 3 girone “B” gara 5

Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.

Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

vincente gara 4 – I° avente diritto

perdente gara 4 – II° avente diritto

vincente gara 5 – III° avente diritto

perdente gara 5 – IV° avente diritto

La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2018/2019 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2019/2020.

PLAY OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

ANDATA Domenica 12 maggio 2019

Girone A Gara 1A: Voltrese Vultur – retrocessa direttamente in 1° Categoria come da regolamento

Gara 2A Ceriale Progetto Calcio - San Stevese

“S. Ferrando” di Alassio (SV) 16.00

Girone B Gara 1B: Borzoli – retrocessa direttamente in 1° Categoria come da regolamento

Gara 2B Casarza Ligure Colli Ortonovo

“Comunale” di Casarza Ligure (GE) 16.00

RITORNO Domenica 19 maggio 2018

Gara 1A: Voltrese Vultur – retrocessa direttamente in 1° Categoria come da regolamento

Gara 2A San Stevese - Ceriale Progetto Calcio “Comunale” di Ospedaletti (IM) 16.00

Girone B Gara 1B:

Borzoli – retrocessa direttamente in 1° Categoria come da regolamento

Gara 2B Colli Ortonovo - Casarza Ligure

“Comunale” di Castelnuovo Magra (SP) 16.00

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Prima Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.