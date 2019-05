Giudice Sportivo, Promozione: squalifiche pesanti dopo Voltrese - Bragno, due giornate a Damonte del Celle

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 4/ 5/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (XIII INFR)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ANTONELLI JACOPO (MAGRA AZZURRI)

GARE DEL 5/ 5/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 5/2019 REAL FIESCHI - A.C. BURLANDO 1959

Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che la stessa non ha potuto avere luogo, per la mancata presentazione della Società A.C. BURLANDO 1959, attestato anche per iscritto dall'allenatore della medesima, il quale ha dichiarato di non essere riuscito a raggiungere il numero minimo di calciatori; " Visto l'art.53, comma 2 delle N.O.I.F.; " Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 - Stagione Sportiva 2018/19 della L.N.D.;

P.Q.M.

Dispone: " di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società A.C. BURLANDO 1959, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; " di comminare l'ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla Società A.C. BURLANDO 1959, a titolo di seconda rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

A.C. BURLANDO 1959 1 V.D.G.

AMMENDA Euro 600,00 A.C. BURLANDO 1959 V.D.G.

Euro 50,00 VOLTRESE VULTUR

Per aver consentito, a fine gara, l'ingresso sul tdg a persone non autorizzate.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

BOGGIANO ANDREA (VOLTRESE VULTUR)

Senza possibilità di prendere la palla e con il solo intento di fare male, tirava un calcio da dietro sulla gamba di un avversario, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da un AA).

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR)

Si alzava dalla panchina ed entrava sul tdg, urlando ad un avversaio espressioni minacciose ed offensive; alla notifica del provvedimento di espulsione ed alla richiesta del ddg di mostrargli il numero di maglia, gli rivolgeva un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE LIGURE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CRAFA SAMUEL (CADIMARE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

TERMINI MATTEO (VOLTRESE VULTUR)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

DI FABRIZIO ERIK (TAGGIA)

CALAUTTI DAVIDE (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

IURATO FILIPPO (CASARZA LIGURE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PEREGO ENRICO (BORZOLI)

ONETO PIETRO (CASARZA LIGURE)

COSENTINO PAOLO (CELLE LIGURE)

GIGUET MARCO (CELLE LIGURE)

INCERTI EDOARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FICI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

GERACI ALESSANDRO (SAN STEVESE)

PASCOLINI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BALESTRINO SIMONE (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROMEO MICHELE (BRAGNO)

PIAZZA FEDERICO (DIANESE E GOLFO 1923)

SANNA CHRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE S. OLCESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CHIAPPORI DANIEL (BORZOLI)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE S. OLCESE)

PATERNO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

CROCE SAMUELE (BRAGNO)

SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE LIGURE)

ICARDI DAVIDE (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)

QUAICOE ENOCK (CAMPOMORONE S. OLCESE)

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)