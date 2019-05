Una coloratissima "partita del cuore" anima lo stadio di Borghetto Santo Spirito (FOTO e VIDEO)

Come già annunciato ieri su Savonanews (leggi tutti i dettagli QUI) si è svolto oggi pomeriggio, nello stadio comunale cittadino, il torneo di calcio "Al Centro Campo" organizzato dal Centro Ragazzi Kaleidos con con la collaborazione dell'assessorato alle politiche sociali e delle politiche giovanili del Comune di Borghetto Santo Spirito.

Cinque le squadre in campo: Amministratori e dipendenti del Comune di Borghetto; Carabinieri di Borghetto; Allenatori e staff del Borghetto Fbc e due squadre di educatori e ragazzi del Centro Ragazzi Kaleidos.

Sugli spalti, una accesa tifoseria di giovanissimi delle scuole cittadine.

In teoria esisterebbe anche una graduatoria delle squadre in campo, ma francamente non ci interessa riportarla. Non era certo la vittoria di una coppa, di una targa o di un qualsiasi tipo di trofeo lo spirito che animava questo evento. Lo scopo di "Palla al Centro", infatti era quello di consentire ai giovani del paese di familiarizzare in un contesto ludico, allegro e positivo, con chi ogni giorno, in campo civile o con una uniforme, si adopera per il bene della città.

Ecco le considerazioni di Ezio Rando, coordinatore del Centro Ragazzi Kaleidos:

Ezio Rando ringrazia il sindaco Giancarlo Canepa, il vicesindaco Luca Angelucci, l'assessore alle politiche sociali Ester Cannonero, tutti i Carabinieri di Borghetto Santo Spirito e il loro comandante Milano, tutti i ragazzi del Borghetto Fbc e in particolar modo Edi Perrone.

In campo anche il sindaco Giancarlo Canepa e il vicesindaco Luca Angelucci: