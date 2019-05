Sup: una grande Sara Oddera chiude al 16° posto a Villefranche

Il racconto di Sara Oddera:

"Eurotour Villefranche-Sur-Mer posto incantevole e meraviglioso: nel giorno del mio 48 esimo compleanno faccio una competizione con alcune delle migliori atlete al mondo, l'emozione è altissima ma la maturità sulla gestione di gara è la solita di sempre.

Questa volta le donne partono prima degli uomini di 5 minuti; ottima scelta cosi non ci troviamo in mezzo alle fastidiose scie di molti uomini, Pronti allineati e via si pagaia a tutta, entro sulla prima boa nelle primissime posizioni giro e mi dirigo verso la boa numero 2 ancora una strappata violenta che mi fa perdere il treno delle migliori top ten al mondo ma continuo a pagaiare forte, a metà gara sento le urla niente di meno che di Michael Booth il campione del mondo che mi aveva annullato il vantaggio dopo appena 5 km mi allargo, faccio passare il treno dei primi uomini ma cerco di seguirli più che posso, i 3 km successivi in downwind saranno meravigliosi e insieme al mio SUP Infinity blackfish scendo velocissima.

Penultima boa mi giro sento le avversarie vicino ma non troppo e li la decisione di dare tutto fino alla fine come sempre.

All'arrivo sarò 16esima assoluta, prima della categoria Open (non professionisti) e prima della categoria per età Khauna (sopra i 45 anni).