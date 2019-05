Calcio, Esordienti 2006: il Vado fa sua la fase provinciale e stacca il pass per le finali regionali

Ieri la squadra Esordienti del Vado, guidata dai mister Pilleri e Fucci ha partecipato alla fase finale del campionato provinciale dove erano presenti squadre di alto profilo come Speranza, Ceriale, Savona, Legino e i rossoblu.

Nella prima gara i vadesi hanno battuto 1-0 lo Speranza e 4-2 negli shootout, poi hanno affrontato il Savona pareggiando 1-1 giocando una grandissima gara con aggressività e temperamento; parità anche negli shootout, ma siccome i biancoblu avevano pareggiato con lo Speranza la classifica avulsa ha premiato il Vado con la qualificazione in finale.

Finale conquistata anche dal Legino dopo il successo con il Ceriale.

La gara iniziava con la vittoria agli shootout per i vadesi, poi il primo tempo regolamentare finiva 0-0 con i rossoblu vicino alla rete in 4-5 occasioni, ma per imprecisione e bravura del portiere il risultato non si sbloccava. Verdeblu vincenti ai secondi shootout, così si andava a giocare il secondo tempo e vedeva i rossoblu battere per 2-1 e accedere alla finalissima regionale, in programma, salvo contr'ordini, nel prossimo fine settimana.