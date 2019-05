Calcio, Pietra Ligure. Ciclo tecnico al bivio, ma arriveranno comunque novità importanti

Mai come in questa stagione, appena calato il sipario sul campionato, sono iniziati a circolare i primi rumors a livello di calciomercato.

Al momento non sono tanto i nomi in particolare a intrigare gli addetti ai lavori, quanto le indiscrezioni sui programmi futuri delle varie società e la loro rispettiva organizzazione tecnica per la stagione 2019/2020.

Una delle piazze sulla carta più interessanti dovrebbe essere Pietra Ligure, dove il ciclo tecnico di Mario Pisano sembra essere arrivato a un bivio.

L'allenatore biancazzurro è stato sondato infatti dall'Imperia, mentre non è escluso che il timido interessamento del Finale della scorsa stagione possa trasformarsi in qualcosa di più concreto.

In caso di permanenza al "De Vincenzi", invece, vi è la sensazione che, in caso di prosieguo del tecnico andorese, possa esserci un intervento massiccio a livello di organico, per dare nuova linfa a un ciclo tecnico che, complice un girone di ritorno largamente insufficiente, sembra essere arrivato, dopo un triennio, al suo capolinea.