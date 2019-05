Calcio, Prima Categoria, Veloce in campo per il titolo regionale, ma domenica inizia l'eterno iter dei playoff

GIRONE “A”

Promossa al Campionato di Promozione

F.B.C. VELOCE 1910 Prima classificata

Ammesse a disputare i Play Off: U.S. CAMPOROSSO Seconda classificata

A.S.D. PONTELUNGO 1949 Terza classificata

S.C.D. SOCCER BORGHETTO Quarta classificata

Ammesse a disputare i Play Out

U.S.D. ALTARESE Quartultima classificata

FCD BORGHETTO 1968 Terzultima classificata

A.S.D. PLODIO 1997 Penultima classificata – al secondo turno

Retrocede al Campionato di Seconda Categoria F.C.D. CERVO 2016 Ultima classificata

GIRONE “B”

Promossa al Campionato di Promozione A.S.D. PRAESE 1945 Prima classificata

Ammesse a disputare i Play Off

A.S.D. SUPERBA CALCIO 2017 Seconda classificata

A.S.D. MARASSI 1965 Terza classificata

U.S.D. COGORNESE Quarta classificata

Ammesse a disputare i Play Out

G.S.D. SORI Quartultima classificata

A.S.D. CA DE RISSI SAN GOTTARDO Terzultima classificata

Retrocedono al Campionato di Seconda Categoria

A.S.D. GENOVESE BOCCADASSE Penultima classificata

A.C.D. BORGO RAPALLO 98 Ultima classificata

GIRONE “C”

Promossa al Campionato di Promozione A.S.D. BOGLIASCO Prima classificata

Ammesse a disputare i Play Off

A.S.D. SAMPIERDARENESE Seconda classificata

A.S.D. VIA DELL’ACCIAIO Terza classificata

A.S.D. CAPERANESE 2015 Quarta classificata

A.S.D. SAN CIPRIANO Quinta classificata

Ammesse a disputare i Play Out

ASCD VECCHIO CASTAGNA QUARTO Quartultima classificata

A.S.D. NUOVA OREGINA S.R.L. Terzultima classificata

Retrocedono al Campionato di Seconda Categoria

A.S.D. BORGO INCROCIATI Penultima classificata

A.S.D. PIEVE LIGURE Ultima classificata

GIRONE “D”

Promossa al Campionato di Promozione

VINCENTE SPAREGGIO Prima classificata

Ammesse a disputare i Play Off

PERDENTE SPAREGGIO Seconda classificata

SARZANA CALCIO 1906 SRL Terza classificata

PEGAZZANO CALCIO 2015 Quarta classificata

TARROS SARZANESE SRL Quinta classificata

Retrocedono al Campionato di Seconda Categoria

ANTICA LUNI 2009 Penultima classificata

CEPARANA CALCIO Ultima classificata

SPAREGGIO PER IL PRIMO POSTO – Girone “D”

Domenica 12 maggio 2019 Levanto Calcio - Follo San Martino

“C. Colombo” di Beverino (SP) 16.30

Modalità Tecniche In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.

TITOLO REGIONALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA SEMIFINALI – Campo Neutro – domenica 19 maggio 2019

S1 (Vincente “A” – Vincente “B”)

Veloce 1910 - Praese 1945 Campo e ora da destinare

S2 (Vincente “C” – Vincente “D”) Bogliasco Vincente “D” Campo e ora da destinare F

FINALE – Domenica 26.05.2018 – Campo Neutro

Vincente S1 Vincente S2 Campo ed Ora da destinare

MODALITA’ TECNICHE VALIDE PER ENTRAMBI I TURNI: Gara di sola andata. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ minuti primi ciascuno. In caso di ulteriore parità l’Arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.

PLAY OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Le modalità del 1° e 2° turno sono valide per ciascun girone del Campionato di 1° Categoria:

1° Turno Girone A – domenica 12 maggio 2019

Gara 1A Camporosso – ammesso direttamente al secondo turno come da regolamento

Gara 2A Pontelungo 1949 - Soccer Borghetto “Massabò” di Leca d’Albenga (SV) 16.00

Girone B – sabato 11 maggio 2019

Gara 1B Superba Calcio 2017 – ammesso direttamente al secondo turno come da regolamento

Gara 2B Marassi 1965 - Cogornese “Sant’Eusebio” di Genova 15.00

Girone C – domenica 12 maggio 2019

Gara 1C Sampierdarenese - San Cipriano “M. Morgavi” di Genova (Sampierdar.) 10.30

Gara 2C Via dell’Acciaio - Caperanese 2015 “I. Ferrando” di Genova (Corgniliano) 10.30

Girone D – domenica 19 maggio 2019

Gara 1D Seconda Gir. “D” Tarros Sarzanese Srl Campo e ora da destinare

Gara 2D Sarzana C. 1906 - Srl Pegazzano Calcio 2015 “Gaggio (erba)” di Luni (SP) 10.45

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

2° Turno Gara 3A – domenica 19 maggio 2019

Camporosso - Vincente gara 2A “Comunale” di Camporosso (IM) 16.00

Gara 3B – sabato 18 maggio 2019

Superba Calcio 2017 - Vincente gara 2B “F. Ceravolo” di Genova 15.00

Gara 3C – domenica 19 maggio 2019

Vincente gara 1C - Vincente gara 2C Ordine, Campo ed Ora da destinare

Gara 3D – mercoledì 22 maggio 2019 Vincente gara 1D - Vincente gara 2D Ordine, Campo ed Ora da destinare

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

3° Turno – domenica 26 maggio 2019

Vincente gara 3 girone “A” - Vincente gara 3 girone “B” gara 4

Vincente gara 3 girone “C” - Vincente gara 3 girone “D” gara 5

Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.

4° Turno – domenica 02 giugno 2019

Vincente gara 4 - Vincente gara 5 gara 6

Perdente gara 4 - Perdente gara 5 gara 7

Gara unica in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa. Sulla base dei risultati del 4° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

vincente gara 6 – I° avente diritto

vincente gara 7 – III° avente diritto

perdente gara 6 – II° avente diritto

perdente gara 7 – IV° avente diritto

Le Società perdenti al secondo turno verranno classificate dal V° al VIII° posto in base alla classifica finale delle società da cui sono state eliminate. La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2018/2019 che per gli eventuali reintegri (“ripescaggi”) successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2019/2020.

PLAY OUT PER LA RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”

Primo Turno – Domenica 12 maggio 2019

Gara 1A: Plodio 1997 – perdente e direttamente al secondo turno come da regolamento

Gara 2A Altarese - Borghetto 1968 “S. Fornaciari” di Altare (SV) 16.00

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica.

Secondo Turno – Andata domenica 19 maggio

Gara 3A Plodio 1997 - Perdente Gara 2A “Comunale” di Plodio (SV) 16.00

Secondo Turno – Ritorno domenica 26 maggio

Gara 3A Perdente Gara 2A - Plodio 1997

Campo e ora da destinare Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

GIRONI “B” E “C”

Andata Girone B – sabato 11 maggio 2019

Gara 2B Ca De Rissi San Gottardo - Sori “F.M. Boero” di Genova (Molassana) 16.30

Girone C – domenica 12 maggio 2019

Gara 2C Nuova Oregina Srl - Vecchio Castagna Q. “F. Ceravolo” di Genova (Vall. Lagaccio) 10.30

Ritorno Girone B – sabato 18 maggio 2019

Gara 2B Sori - Ca De Rissi San Gottardo “Comunale” di Sori (GE) 15.00

Girone C – domenica 19 maggio 2019

Gara 2C Vecchio Castagna Q. . Nuova Oregina Srl “Mons. E. Sanguineti” di Genova (Quarto) 10.30

Gare di andata e ritorno; il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Per ciascun accoppiamento: retrocede nel campionato di Seconda Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.