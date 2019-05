Calcio, Seconda Categoria B: il programma e il regolamento playoff e playout

PLAY - OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI “PRIMA CATEGORIA”

1° TURNO – Accoppiamenti Play Off – (19/05/2019)

VADESE CALCIO 2018 (2° Classificata) MALLARE (5° Classificata) gara 1 (*) SASSELLO (3° Classificata) OLIMPIA CARCARESE (4° Classificata) gara 2

(*) – Non verrà disputata come da regolamento Play Off. Gara unica in casa della migliore classificata al termine del campionato.

Per ciascun accoppiamento è ammessa al secondo turno la squadra vincente – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ cadauno e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. Qualora al termine del campionato, si verifichi un distacco pari o superiore a 7 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play off non verrà disputato e la Società meglio classificata al termine del campionato accede direttamente al secondo turno.

PLAY OFF – 2° TURNO – (26/05/2019)

VADESE CALCIO 2018 (Vincente gara 1) - Vincente gara 2 (gara 3)

Gara unica in casa della migliore classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, verrà dichiarata vincente la società meglio classificata al termine del campionato.

PLAY – OUT RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI 3° CATEGORIA

PRIMO TURNO – Accoppiamenti Play Out – (19/05/2019)

ROCCHETTESE (Pen.ma class.) - CALIZZANO 63 (Quint.ma class.) - gara 1 (*) NOLESE R.G.1946 2001 (Terz.ma Class.) PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD (Quar.ma class.) - gara 2

(*) – Non verrà disputata come da regolamento Play Out.

Gara unica in casa della miglior classificata al termine del campionato – in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, sarà dichiarata vincente la Società con il miglior piazzamento in classifica. Qualora, al termine del campionato, si verifichi un distacco pari a 7 punti tra le squadre abbinate, il rispettivo incontro di play out non verrà disputato e la Società miglior classificata al termine del campionato verrà dichiarata vincente.

SECONDO TURNO – Accoppiamenti Play Out – (26/05/2019 – 02/06/2019) ROCCHETTESE (Perdente gara 1) - Perdente gara 2 - gara 3

Gara di andata e ritorno; il ritorno è disputato è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato. Retrocede nel campionato di Terza Categoria la società che avrà totalizzato il minor numero di punti – nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti – in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.