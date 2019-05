Calcio, Seconda Categoria B: le squalifiche dopo l'ultima giornata, due turni a Mandaglio e Velez Romero

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA GARE DEL 5/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MANDAGLIO LORIS (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)

VANOLI LEONARDO (SASSELLO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)

LUSARDI SIMONE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PARRAGA CARRILLO ANGEL RODOLFO (MALLARE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ARRAIS MICHAEL (SASSELLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)

MINUTO GABRIELE (MURIALDO)

GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)

LANDI GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

XHURI GLEDI (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)

ZUNINO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

SIRI MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)

CARTA MATTIA (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUSCAGLIA MATTEO (CALIZZANO 63)

ESTORCHI PIETRO (CALIZZANO 63)

ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)

ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

RAPISARDA FRANCESCO (MURIALDO)

CORSINI MATTIA (SASSELLO)

CIRIO FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRACCHIA SAMUEL (MILLESIMO CALCIO)





AMMONIZIONE (I INFR)

NOSAKHARE ENDURANCE (DEGO CALCIO)

MARTINO GIUSEPPE (NOLESE R.G. 1946 2001)

VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)