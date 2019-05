Calcio, Vado. Fabrizio Monte archivia un grande campionato con la Juniores. "Annata super. Futuro in qualche prima squadra? Le voci girano"

Non è arrivato il titolo regionale per la Juniores del Vado, ma la stagione disputata dalla Juniores rossoblu resta ovviamente di altissimo profilo,

Mister Fabrizio Monte può archiviare col sorriso una stagione speciale, come conferma lo stesso tecnico.

Mister, è mancata solo la ciliegina.

"Peccato essere rimasti in 10 nei supplementari, ma un episodio non tocca un percorso eccezionale, sia tecnicamente che umanamente. Questa squadra ha avuto il piacere di stare e giocare insieme e, quando vengono a crearsi simili dinamiche all'interno dello spogliatoio, il risultato non può che essere il successo".

Com'è stato rapportarsi a una Prima Squadra dove l'interscambio con la Juniores è stato costante?

"Sono stato trent'anni fa un giocatore del Vado e ho trovato questa società migliorata sotto tutti gli aspetti. Per società, strutture e organizzazione penso che la Serie D possa diventare il proprio habitat naturale".

Questione futuro. Il suo nome gira per più di una panchina, anche in categorie importanti.

"Qualche voce è giunta anche al mio orecchio è indubbiamente può far solo che piacere. L'aspetto primario è trovare un club pronto ad abbracciare un determinato tipo di filosofia, con una squadra giovane, vogliosa, unita e combattiva. Guardando in grande, non mi stupisco che l'Atalanta stia facendo così bene: ha un tecnico straordinario come Gasperini e una filosofia societaria perfetta per esaltare il proprio settore giovanile".

Tempistiche?

"Entro un mese mi auguro che il quadro sia abbastanza chiaro. Detto questo non sarebbe assolutamente male rimanere al Vado e affrontare il campionato Juniores Nazionale. Ripeto, spero che ad inizio giugno la strada da percorrere sia già definita".