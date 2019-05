Check up nutrizionale gratuito all'Omnia Medica con la dottoressa Raffaella Verney

Tutti pronti per la prova costume? Se non è così o se semplicemente volete stare meglio con voi stessi Omnia Medica corre in vostro aiuto.

Il 1 giugno presso il centro in via Pirandello 1r sarà possibile prenotare un primo check up nutrizionale gratuito con la dottoressa Raffaella Verney, biologa nutrizionista e specialista in scienze dell’alimentazione.

Si precisa che non si tratterà di una visita completa, ma si una prima consulenza la valutazione dello stato nutrizionale dei pazienti che decideranno di partecipare e con loro stabilire un eventuale percorso da intraprendere.

Durante questo primo incontro verrà valutato lo stato nutrizionale e la composizione corporea dei pazienti analizzandone in particolare lo stato di idratazione, massa grassa e magra attraverso l’utilizzo di una strumentazione idonea.

La dottoressa Verney ha acquisito esperienza nella gestione nutrizionale di ogni tipo di paziente effettuando la valutazione dello stato di nutrizione sia in condizioni fisiologiche che patologiche anche mediante l’uso delle principali metodiche di assessment conosciute ed elaborando piani nutrizionali adeguati sulla base della dieta mediterranea, ma anche della dieta chetogenica.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, il Call Center di Omnia Medica è a disposizione al numero +39 019 853 189, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 19.30.