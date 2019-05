Anche il Celle ha voluto esprimere le proprie congratulazioni al Vado per il ritorno in Serie D. Ecco il messaggio del club giallorosso.

"Il Celle Ligure si complimenta con il Vado FC per la vittoria del campionato e il meritato ritorno in quarta serie. Dalla società e da tutti i tesserati le più sentite congratulazioni per la promozione in Serie D".