Sarà la Tritium a sfidare la Rivarolese nella semifinale playoff di Eccellenza: oggi pomeriggio la squadra di Trezzo sull'Adda ha infatti avuto la meglio, di misura (1-0), sulla Offanenghese.

Una sfida non semplice per gli avvoltoi, alla quale guarderanno tutte le squadre impegnate nei prossimi playoff: in caso di approdo in Serie D della Rivarolese si libererebbe infatti un posto in più per eventuali possibili promozioni.