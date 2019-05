Calcio, semifinale playoff di Serie D: per il Savona c'è di nuovo l'ostacolo Ligorna. Grandoni: "In campo con grande tenacia, vogliamo fare ancora qualcosa di importante" (VIDEO)

E' già tempo di playoff anche in Serie D, con Savona-Ligorna e Sanremese-Inveruno pronte a giocarsi le due semifinali in programma domani pomeriggio (fischio d'inizio ore 16:00). In campo anche Sestri Levante e Arconatese, sfida playout decisiva per evitare la retrocessione in Eccellenza.

I biancoblù di Grandoni, nonostante i due soli punti conquistati nelle ultime quattro giornate di campionato, sono riusciti a conquistare la qualificazione agli spareggi, che non garantiscono, in caso di successo finale, la promozione in Serie C (le vincenti dei playoff vengono solamente inserite in una speciale classifica in caso di domanda di ripescaggio).

Avversario di turno il Ligorna di mister Monteforte che, con l'1-1 ottenuto proprio domenica scorsa al "Bacigalupo", si è regalato un traguardo assolutamente insperato a inizio stagione.

Il tecnico degli striscioni, nella consueta conferenza della vigilia, presenta la semifinale di domani