Area Calcio Andora: biancoblu in festa per il ritorno in Prima Categoria, ma si guarda al prossimo futuro

Non vuole farsi trovare impreparata l'Area Calcio Andora dopo la bella impresa portata a termine contro l'Argentina, impresa che ha permesso ai biancoblu di aggiudicarsi e vincere i playoff di Seconda Categoria.

Un traguardo fondamentale non solo per la Prima Squadra, ma anche per il Settore Giovanile, dove nuovi prospetti del vivaio andorese sono pronti ad affacciarsi come conferma il coordinatore Davide Carofiglio.

"I complimenti a tutta la Prima Squadra sono a dir poco doverosi, tutto il gruppo è riuscito a portare a casa un risultato di grande profilo, di cui indubbiamente anche il Settore Giovanile riuscirà a giovarsi.

Andora ha sempre puntato anche in Prima Squadra sui propri ragazzi, ma al contempo possiamo fregiarci anche di ottime collaborazioni con Sampdoria e Genoa, dato che, ormai 4-5 giocatori, ormai si allenano stabilmente con i rossoblucerchiati.

Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro in sinergia con la società, lavoro che non si ferma dato che in vista della nuova stagione introdurremo importanti novità.

Da non dimenticare - conclude Carofiglio - anche l'ottima riuscita dei tornei giovanili organizzati, davvero gestiti nel migliore dei modi".