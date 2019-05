Calcio, Eccellenza. L'Albenga non sbaglia il primo match point, la Sammargheritese non passa: al "Riva" è 2-0

ALBENGA - SAMMARGHERITESE 2-0 (28' rig. Calcagno, 45' Praino)

50' termina anche la seconda frazione! L'Albenga chiude con un doppio vantaggio la gara d'andata, in attesa degli ultimi 90 minuti di domenica prossima al "Broccardi" di Santa Margherita.

47' solito schema su calcio piazzato per la Sammargheritese: dalla sinistra Masi, traiettoria ad uscire a cercare l'inserimento di Maucci sul secondo palo, ma ancora una volta il tentativo del centrale arancione termina alto.

45' applausi per un generoso Mela che lascia il campo per Milazzo. Si andrà ancora avanti per 5' di recupero.

44' buono spunto di Carro che si porta in area avversaria, Raffo si distende ed evita guai peggiori.

40' pressano gli ospiti, ma Cocito alza in angolo con la testa la punizione di Masi.

39' secondo cambio per l'Albenga che sostituisce Setti con Penino.

33' ultimo cambio per Camisa: fuori Gallio, dentro Ferrari.

32' slalom nell'area albenganese di Cesaretti, fermato dagli uomini in maglia bianconera prima della possibile conclusione a rete.

29' Carro sorprende tutta la retroguardia ospite con un lancio lungo che trova Arrigo a tu per tu con Raffo, bravo a rimanere in piedi e bloccare la conclusione debole a giro dell'esterno bianconero.

27' cross dalla sinistra di Cesaretti e colpo di testa di Sanguineti in proiezione offensiva che termina sul fondo. Nell'azione successiva ammonito Gallio.

25' ecco la prima sostituzione per l'Albenga: Barison lascia il posto ad Arrigo.

20' succede poco in questa fase di gioco, squadre molto raccolte nei pressi del centrocampo con qualche lancio lungo a cercare le rispettive punte che però ha poca fortuna.

16' Masi con il destro cerca sul secondo palo Maucci, ma la conclusione di prima del centrale è alta.

15' non va per il sottile Praino che stende Calvo e viene ammonito.

14' defilata la conclusione di Setti, sul primo palo blocca sicuro Raffo.

11' quarta sostituzione ospite: Pezzi rileva Neirotti.

9' lascia il campo Mehillaj, al suo posto Calvo.

6' cambia mister Camisa che dopo Cesaretti, entrato al posto di Amandolesi, manda in campo Del Cielo al posto di Cilia.

4' conclusione diagonale di Cilia, imperfetto l'intervento di Rossi con Maxena che evita guai peggiori e mette in corner.

1' comincia senza cambi la ripresa, ma con un giallo per Amandolesi che blocca l'azione dei bianconeri sull'esterno di sinistra.

SECONDO TEMPO

46' un solo minuto di recupero che termina qui. Albenga meritatamente avanti, Sammargheritese poco decisa in entrambe le fasi.

45' RADDOPPIO INGAUNO! Barison conquista un corner che batte Carro e, dopo un batti e ribatti nell'area arancione, arriva la deviazione vincente sul secondo palo di Praino.

43' punizione nei pressi del centrocampo per la Sammargheritese, Cilia cerca i compagni nell'area ma la palla sfila sul fondo. Spazientito il numero sette ospite, all'ennesimo tentativo su calcio piazzato andato a vuoto.

39' anche Carro finisce sul taccuino del direttore di gara, ammonito.

35' Calcagno punta la difesa avversaria e trova lo scarico giusto per Carro che, dal limite dell'area, lascia partire un fendente di poco a lato alla sinistra di Raffo.

28' SI PORTA AVANTI L'ALBENGA! Barison viene atterrato all'altezza del dischetto da Amandolesi, ammonito, e per Dasso non ci sono dubbi. Dagli undici metri freddo Calcagno a battere Raffo.

21' conclusione di Carro dalla distanza, palla deviata da un avversario tra le braccia di Raffo.

19' punizione laterale dalla trequarti per l'Albenga. Carro cerca i compagni al centro dell'area, Sanguineti respinge il pallone che poi arriva a Praino, il quale però commette fallo.

14' Mela tenta lo scatto sull'esterno di destra ma viene atterrato da Mortola, ammonito il difensore tigullino.

8' prova a rispondere all'offensiva casalinga la Sammargheritese, ma l'azione insistita degli uomini in maglia arancione non produce nulla di troppo pericoloso per Rossi.

3' ancora Mela che prova la conclusione, palla a lato.

1' squadre con le classiche divise, si comincia subito con Mela che si libera al tiro ma colpisce il palo!

PRIMO TEMPO

Sembrava potesse essere meno complicato del previsto il cammino dell'Albenga verso l'obbiettivo salvezza, traguardo fissato dalla dirigenza bianconera ad inizio stagione, ben conscia delle proprie disponibilità.

Con un finale di stagione a dir poco burrascoso invece il mantenimento della categoria per gli ingauni passa per lo spareggio contro la Sammargheritese, squadra che invece occupa le ultime posizioni della classifica da inizio stagione, quest'oggi al primo dei due atti diretti dal nuovo due tecnico Caredda-Alfano.

ALBENGA: Rossi; Maxena, Taku, Praino, Cocito, Farinazzo, Barison, Carro, Mela, Calcagno, Setti.

A disposizione: Mola, Gerini, Patrucco, Milazzo, Costamagna, Alfano, Penino, Arrigo, Caredda.

Allenatore: Caredda

SAMMARGHERITESE: Raffo; Castellucchio, Amandolesi, Sanguineti, Maucci, Mortola, Cilia, Gallio, Neirotti, Masi, Mehillaj.

A disposizione: Calori; Guariniello, Virzì, Del Cielo, Ferrari, Privino, Cesaretti, Pezzi, Calvo.

Allenatore: M. Camisa