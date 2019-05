Calcio, il Sestri Levante retrocede e inguaia le squadre in lotta nei playoff

La sconfitta interna del Sestri Levante contro l'Arconatese a creato un doppio danno all'intero movimento ligure. In primis non ci sarà in Serie D una squadra di grande tradizione come i Corsari, inoltre si stringeranno le maglie dei ripescaggi dovuti ai playoff.

Per riequilibrare la situazione le squadre impegnate negli spareggi promozione dovranno necessariamente sperare nella Rivarolese, impegnata nei playoff nazionali, affinchè si possa liberare un ulteriore posto dall'Eccellenza in giù.

Per leggere tutte le combinazioni possibili CLICCA QUI