Calcio, Pontelungo. Fine di un ciclo per mister Zanardini. "Penso di aver dato tutto, servirebbe una nuova scintilla"

Il sentimento di delusione non può che essere quello preponderante dopo l'eliminazione dai playoff: Fabio Zanardini vuole però prendersi un po' di tempo per metabolizzare la terza annata alla guida del Pontelungo, soprattutto in vista di una possibile prosecuzione del rapporto con il club del presidente Neri.

Mister, la stagione non si è chiusa al meglio

"E' un peccato, abbiamo avuto due occasioni a testa, ma loro sono stati più bravi di noi a sfruttarla; del resto se in tre partite abbiamo conquistato un solo punto contro il Soccer Borghetto qualcosa vorrà pur dire, inoltre dopo due anni è caduta l'imbattibilità del Massabò, a loro va l'in bocca al lupo per la partita contro il Camporosso".

E' presto per parlare di futuro.

"Il quadro generale è piuttosto chiaro: ho dato tutto e ricevuto tanto da questa squadra e forse no sono in grado di dare quel qualcosa in più in vista di un'eventuale prosecuzione del rapporto: servirebbe una scintilla per andare avanti insieme, anche se al momento non so da dove possa venire, se dal sottoscritto o dalla società. E' un discorso che avrei affrontato anche nel caso avessimo vinto, sia chiaro, ma dopo tre anni o cambia l'allenatore o serve un rinnovamento dell'organico per trovare nuovi entusiasmi".

Nell'ultimo mese la squadra è apparsa un po' sottotono, meno compatta rispetto al solito.

"Ai ragazzi si può imputare davvero poco, senza Messina, Rossignolo e Giraldi abbiamo chiuso al terzo posto, mentre nella passata stagione eravamo arrivati addirittura sesti. Nessuno deve avere rimpianti particolari, la squadra ha dato quello che poteva dare. Abbiamo avuto miglioramenti in fase difensiva, ma a livello offensivo ci è indubbiamente mancato qualcosa".