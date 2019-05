Calcio. Savona, è tutto finito. Chiarabini e Silvestri lanciano il Ligorna in finale playoff

SAVONA - LIGORNA 1-2 (12' Silvestri, 34' Chiarabini, 91' David)

IL FINALE DAL "BACIGALUPO": il Ligorna vince 2-1 e vola in finale playoff. Si chiude qui la stagione del Savona, al quale non basta il gol di David nel recupero

91' DAVID! 1-2 SAVONA, conclusione dal limite che beffa Bulgarelli. Riapre la gara la squadra biancoblù, ancora tre giri di lancette

90' quattro minuti di recupero

89' girandola di cambi per Monteforte, che cerca di tenere alta la squadra

81' dialogo in velocità tra Virdis e Piacentini, ma il traversone dell'ex Albissola termina direttamente sul fondo

78' rischia l'autogol il Ligorna, ma l'arbitro non vede la devizione del giocatore in maglia gialla e non concede il corner agli striscioni

75' super Bulgarelli respinge il destro di Lombardi. Sul successivo corner ha la meglio, ancora una volta, la retroguardia genovese, che guadagna un calcio di punizione

73' Fiory costretto alla deviazione in angolo sulla conclusione angolata di Spera, altro corner per il Ligorna

71' ammonito Kallon, punizione dal lato corto dell'area rigore battuta da Menegazzo e respinta sul primo palo dalla difesa biancoblù

69' Bacigalupo per Vittiglio, altro cambio ordinato da Grandoni

66' sempre pericoloso il Ligorna quando si affaccia dalle parti di Fiory, lucida e organizzata la manovra dell'undici di Monteforte, che continua ad incitare a squarciagola la propria squadra

64' ci prova David dalla lunga distanza, Bulgarelli si oppone con il corpo evitando la rete dell'1-2

60' Virdis aggancia la sfera in area di rigore, ma perde l'attimo per battere a rete. Si salva ancora una volta la difesa del Ligorna

59' fuori Degl'Innocenti, 4 secco in pagella per il numero otto biancoblù, che non è mai entrato in partita. Al suo posto David

57' Chiarabini e Valenti vicini al terzo gol, bravo Fiory ad evitare la capitolazione con un doppio intervento in presa bassa

55' tanta, troppa imprecisione in fase di costruzione, con il centrocampo savonese sempre in balia degli eventi...

51' punizione di Lombardi dai ventidue metri, pallone completamente fuori misura

48' ci prova Guarco sugli sviluppi di un calcio piazzato, conclusione salvata sulla linea dalla retroguardia ospite. Cambiaso intanto è andato ad occupare la posizione di terzino sinistro al posto di Grani, Kallon e Lombardi larghi a centrocampo nel tentativo di innescare Virdis e Piacentini

46' doppio cambio per il Savona a inizio ripresa: dentro Piacentini e Kallon al posto di Grani e Tognoni. Striscioni con il 4-4-2

SECONDO TEMPO

45+1' finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero. Il Ligorna conduce per 2-0 sul Savona, decidono al momento le reti di Silvestri e Chiarabini

43' ancora in proiezione offensiva la squadra di Monteforte, che vuole sfruttare gli ultimi minuti a favore di vento

42' sfiora il 3-0 il Ligorna, gran tiro dal limite di Valenti e pallone a lato di pochi centimetri.

40' sinistro in corsa di Zunino, conclusione smorzata e bloccata a terra dall'estremo difensore biancoblù

35' situazione complicata per il Savona, nonostante una prova fin qui sufficiente. Decisive al momento le prodezze dei singoli, con Silvestri e Chiarabini autori di due bellissime reti

34' CHIARABINI, IL RADDOPPIO DEL LIGORNA: grandissimo gol del fantasista genovese, bravo a superare il diretto avversario e a concludere a giro sul secondo palo. Nulla da fare per Fiory, 0-2 al "Bacigalupo"

31' fischiato fallo in attacco al Savona, proteste da parte della panchina biancoblù, che continua ad incitare la squadra

27' Lombardi da posizione defilata, conclusione troppo debole per impensierire Bulgarelli

25' pericolossimo il Ligorna con Gallotti, che di testa non trova lo specchio sul corner battuto dalla destra.

23' sempre inqualificabili le condizioni del manto erboso, che non permette assolutamente il gioco palla a terra

21' Lombardi sfiora il gol del pareggio: cross basso di Tognoni e deviazione sotto misura del numero dieci biancoblù, che sfiora la traversa della porta difesa da Bulgarelli.

16' prova a scuotersi il Savona, fermato Virdis in posizione di fuorigioco

12' EUROGOL DI SILVESTRI, IL VANTAGGIO DEL LIGORNA. Corner arretrato di Zunino e conclusione al volo da fuori area del numero 4 genovese, che infila il pallone sotto l'incrocio dei pali. Completamente ferma la difesa del Savona, beffata dal bellissimo destro di prima intenzione del centrale biancazzurro

11' veloce ripartenza del Ligorna dopo un corner corto (scelta incomprensibile...) battuto dal Savona. Angolo per i genovesi

7' traversone dalla destra di Vittiglio, ma è bravo Silvestri ad anticipare di testa Francesco Virdis, pronto a colpire all'altezza del secondo palo

5' ancora deserta la gradinata Perachino, con gli ultras savonesi che seguono la sfida dall'esterno dello stadio, in segno di protesta nei confronti dell'attuale dirigenza

4' subito grande agonismo in campo, formazioni praticamente identiche rispetto alla gara giocata domenica scorsa.

1' inizia la semifinale playoff con più di cinque minuti di ritardo, divisa biancoblù per il Savona, maglia gialla per la squadra genovese

PRIMO TEMPO

Non garantiscono nulla in termini di promozione diretta in Serie C, ma sono pur sempre playoff che potrebbero assumere contorni interessanti in caso di domanda di ripescaggio. Dallo stadio Bacigalupo di Savona, buon pomeriggio a tutti i lettori di Svsport.it: tra pochi istanti il via della semifinale playoff tra Savona e Ligorna, match in gara secca che mette in palio la qualificazione alla finalissima in programma domenica 19 maggio.

Gli striscioni, che hanno chiuso la regular season al terzo posto, avranno un piccolo vantaggio rispetto alla squadra di Monteforte, costretta a vincere la gara odierna entro il 120' (previsti infatti i supplementari ma non i calci di rigori in caso di parità al novantesimo).

Formazioni:

SAVONA (4-3-3): Fiory; Vittiglio, Venneri, Guarco, Grani; Degl'Innocenti, Miele, Cambiaso; Tognoni, Virdis, Lombardi. A disposizione : Gallo, Garbini, Esposito, Federico, David, Kallon, Bacigalupo, Torelli, Piacentini. Allenatore: Grandoni