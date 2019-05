Calcio. Savona, si chiude con una sconfitta in semifinale playoff l'annata biancoblù. Grandoni: "Tanta amarezza, il Ligorna probabilmente non meritava la vittoria" (VIDEO)

Chi si aspettava una finale playoff tra Sanremese e Savona ha completamente fallito. Saranno infatti le sorprendenti Ligorna e Inveruno a giocarsi, meritatamente per quanto espresso durante l'arco della stagione e nelle semifinali odierne, l'ultimo atto della stagione 2018-2019 del girone A di Serie D.

La squadra di Monteforte espugna il "Bacigalupo" per 2-1, grazie alle prodezze di Silvestri e Chiarabini al 12' e al 34' del primo tempo; tanta volontà ma poca organizzazione in casa biancoblù, dove non basta il gol di David in pieno recupero per allungare la sfida ai supplementari.

Si chiude quindi con grande amarezza la stagione del Savona, protagonista di un girone di ritorno in calando, dove la compagine di Grandoni ha raccolto gli stessi 20 punti ottenuti nella prima metà di stagione dello scorso campionato, chiuso sempre a 55 punti ma fuori dalla zona playoff

Il commento a caldo del tecnico ex Scandicci dopo il ko contro i genovesi