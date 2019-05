Calcio. Serie D, è di nuovo Savona-Ligorna: al "Bacigalupo" in palio la qualificazione alla finale playoff

Savona-Ligorna, capitolo secondo. A sette giorni dalla sfida che ha permesso ad entrambe le squadre di qualificarsi ai playoff di Serie D (1-1 il risultato finale, con reti di Zunino e Lombardi), striscioni e genovesi tornano ad affrontarsi sul prato del "Bacigalupo", in una delle due semifinali che mettono in palio la qualificazione all'ultimo atto degli spareggi in programma domenica prossima.

Un post regular season, come già sottolineato in più occasioni, che non garantirà ulteriori pass per il salto di categoria : la squadra vincitrice verrà solamente inserita in una speciale graduatoria con un quoziente punti da poter sfruttare in caso di domanda di ripescaggio in Serie C.

La finale di domenica prossima resta comunque un traguardo ambito su entrambi i fronti, con Grandoni e Monteforte pronti a giocarsi il tutto per tutto: piccolo vantaggio in partenza per la truppa biancoblù, a cui basterà pareggiare per qualificarsi alla finalissima contro Sanremese o Inveruno (in campo sempre questo pomeriggio alle ore 16:00). Costretto invece a vincere il Ligorna che, in caso di parità al novantesimo, avrebbe a disposizione i tempi supplementari (ma non i rigori) per tentare di violare il "Bacigalupo".

Difficile aspettarsi grossi stravolgimenti da parte dei due tecnici, che dovrebbero riproporre, in linea di massima, gli schieramente disegnati la scorsa settimana: 3-4-3 per mister Monteforte, 4-3-3 per Alessandro Grandoni. In casa biancoblù rientrerà Garbini dalla squalifica, mentre partirà dalla panchina il giovane Kallon, tornato a Savona ieri sera dopo aver giocato la Junior Cup con la Rappresentativa del girone A.

I probabili schieramenti iniziali

SAVONA (4-3-3): Fiory; Vittiglio, Venneri, Guarco, Grani; Degl'Innocenti, Miele, Cambiaso; Tognoni, Virdis, Lombardi.

LIGORNA: (3-4-3): Bulgarelli; Silvestri, Gallotti, Capotos; Spera, Menegazzo, Lala, Zunino; Miello, Valenti, Chiarabini.

Fischio d'inizio alle ore 16:00, con webcronaca diretta su Svsport.it