Boccia Savona: Leyla Ziliotto vince la gara regionale femminile di Bolzaneto

Momento magico per Leyla Ziliotto che dopo lo scudetto con la Borgonese (TO) ed un primo e secondo posto in due gare regionali femminili, ha trionfato nuovamente nella gara di Bolzaneto battendo in finale Maria Corona (Abg). Leyla, conduttrice tv di "Bocce Ferme" e tesserata per la Boccia Savona da sette anni e già campionessa italiana nel 2011, ha sconfitto l'ottima avversaria con il punteggio di 13 a 5.