Come scegliere il prodotto per il trading

Il mercato forex è il più grande e più redditizio del mondo. Con questo livello di liquidità si ha un vasto potenziale di guadagnare enormi somme di denaro nel forex trading. Progressivamente, il mercato si è mosso con i tempi, diventando digitale. Questo ha dato origine a un trading online sicuro, flessibile e accessibile in tutto il settore forex.

Questo forex trading online ha aperto il mercato ad un vasto numero di nuovi arrivati attraverso i molti broker che operano nello spazio. Un problema che i nuovi trader si trovano spesso ad affrontare è la scelta dei prodotti da negoziare. Qui, identificheremo i migliori prodotti che potete scegliere per iniziare positivamente la vostra carriera di trading online.

Quali prodotti sono disponibili per il trading?

Una delle prime cose che noterete come nuovi trader è la grande quantità di opzioni che i broker di trading offrono quando si tratta di prodotti. Qualsiasi importante broker forex, broker come TradeFW.com offrirà tipicamente il trading nel mercato forex con una gamma di coppie di valute e un certo numero di prodotti di trading CFD e azioni italiane di punta come le azioni Unicredit.

Questi prodotti vanno dalle coppie forex agli indici, materie prime, metalli preziosi e, in tempi più recenti, alle principali criptovalute. In genere, ogni prodotto ha una leva finanziaria diversa disponibile presso i broker. Il Cryptocurrency trading, ad esempio, ha di solito un leverage inferiore rispetto ad altri.

Questa marea di opzioni può causare un senso di paura e intimidazione, in particolare per i nuovi trader. Pertanto è importante notare i vantaggi e gli svantaggi di ogni prodotto all'interno dei propri parametri prima di iniziare a fare trading.

Identificare il prodotto migliore per soddisfare le vostre esigenze di trading

Identificare i prodotti più adatti al trading non è un compito facile. La prima cosa da riconoscere è che non c'è una risposta corretta. Quale prodotto scegliete dipende solo dal vostro stile di trading e dalla vostra interpretazione. Questo potete stabilirlo.

Obiettività

Le prime cose che dovreste chiarire sono i vostri obiettivi. Cercate di non farvi influenzare pensando al vostro broker online e alle sue offerte durante questo processo. Questo comporta la definizione di obiettivi di trading realistici per il vostro investimento. Molti nel forex trading e tutte le altre forme di trading possono essere colpevoli di avere aspirazioni troppo alte. Mantenere una prospettiva realistica è la chiave.

Rischio vs Ricompensa

Tutte le negoziazioni in CFD e forex comportano un rischio implicito. Maggiore è il margine di trading e maggiore è la leva finanziaria, più alto è il livello di rischio e più il rischio aumenta naturalmente. In molti casi, questo livello di rischio può anche essere associato al payoff, tuttavia, è necessario trovare un equilibrio tra i due con cui ci si sente a proprio agio. Alcuni trader possono essere molto a proprio agio con livelli di rischio più elevati, mentre questa pressione può inavvertitamente alterare la strategia di trading di altri. A questo proposito, è di fondamentale importanza identificare il proprio equilibrio tra rischio e ricompensa.

Volatilità

Questa è una caratteristica di qualsiasi forma di trading di mercato online, o qualsiasi tipo di trading all'interno di qualsiasi mercato globale. Nell'ambito del forex e del trading con i CFD, tuttavia, i livelli di volatilità tra i prodotti possono variare notevolmente. Questo non significa che non si può operare in modo redditizio in un mercato volatile, ma è qualcosa di cui dovete essere consapevoli.

I livelli di volatilità possono spesso essere correlati con la quantità di leva finanziaria che un broker forex permetterà su alcuni prodotti. Utilizzando le ultime restrizioni europee sulla leva finanziaria dei CFD, possiamo vedere che la volatilità è giudicata più alta nel trading di CFD criptocurrency, e meno volatile all'interno delle principali coppie di valute.

Anche in questo caso, si tratta di un punto importante da considerare quando si sceglie il prodotto che si desidera negoziare. Come nuovo trader, mantenere un approccio prudente, specialmente nel primo periodo, può essere consigliabile per molti.

Aumentare la vostra conoscenza del mercato

Formarsi e aumentare la vostra conoscenza generale del mercato e delle opzioni a portata di mano quando si fa trading è un passo fondamentale in qualsiasi viaggio di trading su forex o CFD. Ci sono molti broker forex tra cui scegliere, e questi spesso offrono sia agli utenti nuovi che esperti, una moltitudine di opportunità formative per soddisfare le loro esigenze.

Quando si considera la migliore compagnia forex da un punto di vista formativo, TradeFW è considerato uno dei più rispettati nel settore. Non solo offre una serie di opportunità formative informative e un'assistenza clienti completa, ma forniscono anche una vasta gamma di prodotti di trading. Questi prodotti includono coppie di forex, valute criptate, indici, metalli e trading con i CFD energetici. Come luogo per iniziare il vostro viaggio di trading, ci sono pochi con un approccio più professionale e di facile comprensione.

Conclusione

Molti nuovi trader che si impegnano nel forex trading e nel trading di altri prodotti CFD sono estremamente desiderosi di iniziare e la maggior parte di loro ha gli occhi sul grande payoff che vedono come troppo facile. Come possiamo vedere da questo articolo, non è sempre così. Per avere successo, devi essere misurato, obiettivo e analitico nel tuo approccio. Questo può sembrare noioso, e può essere estremamente difficile rimanere oggettivi, specialmente quando si fa trading online.

Numeri e cifre, soprattutto quando il margin trading può sembrare insignificante e montare rapidamente fino a importi sbalorditivi. Questo è il motivo per cui è fondamentale seguire i passi descritti sopra, e in particolare formarsi a fondo sulla situazione del mercato e dove si desidera essere.

Se si riesce a farlo, seguendo i passi corretti e fissando obiettivi lungo il percorso, il forex trading e il trading in altri prodotti CFD può essere alla fine il luogo proficuo che molti promuovono.