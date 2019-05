Pietra Ligure: buona la prima per il Decathlon Vertikarm Skyrace

Oltre 100 iscritti per la prima edizione del Decathlon Vertikarm Skyrace, evento svoltosi ieri mattina con l’organizzazione dal Team KMP (A.S.D. Krav Maga Parabellum), in collaborazione con lo CSEN Savona, la regione Liguria e i comuni di Loano, Giustenice e Pietra Ligure.

In 90 si sono dati battaglia lungo gli 8km e 1250 metri di dislivello positivo (tutti in salita) che hanno condotto gli atleti da Verzi di Loano fino in vetta a Monte Carmo: monte costiero più alto della provincia di Savona con i suoi 1389 m.s.l.m., dove era collocato l’arrivo.La conquista della vetta è stata resa ancora più epica per gli atleti a causa del forte vento gelido che soffiava proprio in direzione contraria, ma nonostante le condizioni climatiche non proprio ottimali la gara si è svolta senza incidenti, contando un solo ritirato a causa di una lieve distorsione.

La specificità del percorso ha attratto numerosi atleti di alto livello, italiani e non, ma alla fine a trionfare è stato Maiello Giovanni (Berg Team) che ha conquistato la vetta con il tempo di 1:08:19 seguito da breve distanza da due atleti valdostani: Gaggino Massimo (Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 1:09:56 e Rostagno Lorenzo in 1:10:39.

Per quanto riguarda il podio “rosa” la vittoria è andata a Dalmasso Monica (Pod. Val Vermenagna) 25esima assoluta con il tempo di 1:28:41 seguita da Anna De Biase (Sisport) in 1:31:48 e da Cian Raffaella (Ergus Trail Team) in 1:33:19.Sono stati premiati inoltre:

- il primo Loanese: Mastrogiorgio Carlo, 17esimo assoluto con 1:20:12- l’atleta più giovane: Matteo Sereno classe ’99 - l’atleta meno giovane: Solano Fortunato classe ’46 - la squadra più numerosa: Valmaremola Team

Dopo la gara gli atleti hanno potuto consumare il pasto compreso nell’iscrizione presso il Rifugio di Monte Carmo, dove l’Associazione Amici del Carmo ha provveduto a cucinare un pranzo coi fiocchi - trasformando la gara in una vera e propria festa.

“Davvero una bella giornata di sport” commenta il presidente del Team KMP Davide Carosa “peccato per le condizioni climatiche che hanno impedito agli atleti di godersi il pranzo all’esterno della baita, ad ogni modo la gara è stata un seccesso, gli atleti erano entusiasti del percorso e dell’organizzazione e sono sicuro che il prossimo anno ritorneranno ancora più numerosi per godersi nuovamente questa festa e questi panorami.”

Link alla classifica completa: https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=50472