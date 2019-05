Calciomercato, Andora: sarà ritorno a casa per tre grandi protagonisti?

La gioia della promozione in Prima Categoria è ancora fresca nel cuore di Andora. I festeggiamenti per la promozione ottenuta ai playoff non hanno però colto impreparata la società, pronta ad allestire un team competitivo anche per la prossima stagione.

La scorsa settimana nella cittadina ponentina è infatti insistentemente circolata la voce di un possibile ritorno allo "Scirea" di tre ex grandi protagonisti con la maglia biancoblu: Mattia Galleano, Luca Grande e Manuel Scaglione.

Una triplice operazione sulla carta davvero interessante. Non resterà che capire se, effettivamente, potrà assumere concretezza quando apriranno le liste di trasferimento.