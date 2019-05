Vela: condizioni meteomarine impegnative ieri per la quarta giornata dell'Europeo 470 (Foto e Video)

Condizioni molto impegnative per gli equipaggi impegnati nella quarta giornata del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolge, nelle acque di prospicienti il Marina degli Aregai con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo.

Due le prove disputate ieri ma in tempi diversi. Dopo una prima regata svoltasi in tarda mattinata, per le due flotte Gold e Silver degli uomini e per le donne, il vento è aumentato fino a superare i 25 nodi, tanto da provocare diverse scuffie, come quella occorsa agli svedesi Dahlberg e Bergstrom, che non hanno potuto concludere e hanno dovuto scartare la regata. La situazione ha fatto optare il Comitato di Regata per un rientro anticipato in porto dei velisti. Un’attesa di qualche ora e di nuovo in mare, ma solo per il gruppo Gold maschile e per le donne. I quindici, venti nodi iniziali sono aumentati con raffiche oltre i trenta nodi e mare formato, rendendo la regata davvero “tosta” per tutti e causando anche qualche rottura, fra cui un disalberamento subito dagli spagnoli Xammar e Rodriguez, uno dei team pretendenti alle posizioni di vertice.

Giacomo Ferrari, timoniere dell’equipaggio italiano insieme al prodiere Giulio Calabrò ha così riassunto quanto accaduto: “Una giornata molto impegnativa, siamo usciti questa mattina con poco vento, ma ci aspettavamo un forte aumento che puntualmente è arrivato. E’ stata una bellissima giornata dal punto di vista velico. Dopo la prima prova siamo rientrati per poi uscire di nuovo nel pomeriggio di nuovo con condizioni maschie. Ci ha fatto bene regatare, è sempre utile incontrare queste condizioni, aiutano a migliorare”.

Con le due prove di giornata, la classifica degli uomini ha subito qualche variazione, ma i leader restano sempre gli australiani Mathew Belcher e Will Ryan, oggi primi e settimi. Alle loro spalle Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom, che pur scartando la prima hanno ottenuto un bel secondo nella seconda prova. Terzi gli spagnoli Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez, anche loro con un solo risultato valido di giornata, un quarto posto, mentre i greci Panagiotis Mantis e Pavlos Kagialis sono scesi in quarta piazza, ma restano molto vicini al vertice e soprattutto sopravanzano gli austriaci David Bargher e Lukas Maehr, ieri sesti e ventottesimi. Grande recupero nella generale per i neozelandesi Paul Snow- Hansen e Daniel Willcox, vincitori della regata numero sei. Migliori degli italiani Matteo Capurro e Matteo Puppo che occupano la sedicesima posizione e che dunque dovranno dare il tutto per tutto domani per entrare in medal race, mentre Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, sono scesi in ventiduesima posizione con i parziali di 24 (poi scartato) e 22.

Fra le donne, le britanniche Hannah Mills e Eilidh McIntyre hanno dimostrato di non soffrire le condizioni odierne e con un un terzo e un secondo hanno riconquistato la testa della classifica parziale, seguite dalle altrettanto forti francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz, oggi seste e prime e dalle spagnole Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina, che hanno ottenuto due quarti posti e hanno un margine di tre punti totali sulle olandesi Afrodite Zegers e Lobke Berkhout. In undicesima e dodicesima posizione i due equipaggi italiani femminili, Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini e Elena Berta con Bianca Caruso, e lottano ancora per entrare in medal race.

Oggi, penultimo giorno del campionato il primo segnale è previsto per le 12, con una situazione meteo piuttosto difficile da prevedere. Le classifiche sono disponibili a questo link.

Il calendario dell’Europeo consiste di una serie di prove di flotta e di una finale, la cosiddetta medal race, purché siano state portate a termine almeno cinque manche di qualifica, a cui accendono i primi dieci della classifica e che si svolgeranno martedì 14 maggio. Gli equipaggi non europei possono prendere parte ma non concorrono per il titolo di campione continentale. L’organizzazione del Campionato Europeo 470 è stata possibile grazie all’indispensabile supporto dato dalla Marina degli Aregai e dal Marina degli Aregai hotel & resort del Gruppo Cozzi Parodi, dalla partecipazione della Regione Liguria, e dagli sponsor istituzionali dello Yacht Club Sanremo: l’Hotel Royal, Abate Gioielli e Portosole Sanremo.