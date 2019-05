Softball: due importanti vittorie per lo Star Cairo

Le ragazze dello Star Cairo hanno ottenuto due vittorie importanti, non solo per la classifica, ma soprattutto per rafforzare un processo di crescita che soddisfa tutto lo staff tecnico.

A partire dal primo inning le mazze valbormidesi iniziano a colpire i lanci avversari con diverse battute valide tra cui quelle di Paola Vassallo, EmeldaKopaci e Paiola Noelia.

In pedana ottima prestazione di Laura Acierno che come sempre non delude le aspettative, la regia viene affidata alla veterana Manuela Papa.La vittoria viene costruita punto su punto ad ogni inning e si conclude sul risultato di 10 a 2 al sesto inning per manifesta superiorità.

Nel secondo incontro il tecnico Arena schieraa ricevere una sorprendente Chiara Bertoli ed in pedana una Francesca Zanirato in gran spolvero, che per tre inning non concede nulla alle avversarie. Le cairesi si portano subito in vantaggio ma al quarto inning alcune indecisioni difensive permettono alle Bees di rimettersi in partita, chiude la difficile ripresa la Bertoli, autrice di una bellissima eliminazione in terza base.

Le cairesi non demordono ed al quinto inning allungano nuovamente le distanze con due lunghi tripli di Alessandra Lazzari e di Sara Beltramo. La partita di chiude con il punteggio di 13 a 7 al sesto inning, con la gioia delle ragazze che finalmente riescono a fare bottino pieno.

Il prossimo impegno dello Star Cairo è in programma domenica 19 Maggio sul difficile campo di Novara.