Calcio, il presidente della Veloce ringrazia i suoi ragazzi: "Nati per vincere!"

Continuano senza sosta i festeggiamenti della FBC Veloce per la vittoria del campionato di Prima Categoria, che permette al sodalizio savonese di ritornare in Promozione dopo due anni di Purgatorio.

Una lunga cavacata divenuta realtà all'ultima giornata e che ha reso fiero di suoi giocatori il Presidente Viti, intervenuto pubblicamente attraverso un comunicato stampa:

“Nati per Vincere”: questo fu il mio saluto alla squadra alla prima partita giocata in casa.

“Campeones! Campeones!” cantano i nostri ragazzi dopo la vittoria sul Cervo, vittoria che, come noto, sancisce il meritato ritorno del nostro club in Promozione.

Si, sono campioni.

Campioni veri.

Campioni sul campo, campioni in allenamento, campioni d'esempio per come, tra mille difficoltà dentro e fuori dal terreno di gioco, hanno affrontato quest’anno sportivo.

Campioni perchè il progetto a cui ho preso parte tre anni fa insieme a molti di loro è passato attraverso una retrocessione, attraverso un’annata “spericolata” e, infine, attraverso un campionato culminato, come noto, nella tanto inseguita Promozione: tutti (chi c’era, chi è andato e venuto, chi è tuttora presente) hanno contribuito in qualche maniera a questo splendido risultato sportivo.

Campione Mario Gerundo, il “nostro Maestro”, che tre anni fa ci ha messo la faccia in una situazione difficile ed oggi, aiutato da tutto lo staff (il Team Manager Baldaccini, il Vice Allenatore Interlicchia, Conti allenatore portieri ed il Massaggiatore Pini) si gode il meritato risultato.

Campioni i ragazzi della Juniores, serbatoio imprescindibile per la prima squadra (diversi i debuttanti quest'anno!), diretti da uno staff di prim'ordine con i Mister Musso e Ceraolo ed i sempre presenti dirigenti Cavallini e Castangia.

Campioni i dirigenti della Società: Levo, da sempre appassionato cuore Granata, che ha sapientemente allestito la squadra insieme al Mister; il Direttore Generale Robustelli, che, come sempre, in maniera professionale ha organizzato tutto al meglio, dalla A alla Z, sempre in anticipo su ciò che occorreva ai ragazzi per allenarsi e giocare; il Segretario Ferraro, sempre presente e puntuale; il grande guardalinee Botasso, il vulcanico Pistone, il prezioso massaggiatore Carlevarino, l'aiutante di campo Cannella ed i vice Presidenti Monaco e Sanguineti per il prezioso aiuto fuori dal campo.

Campionissimo il nostro esuberante magazziniere Zenit, insostituibile aiuto e spalla sempre presente per tutti i dirigenti, giocatori e non solo.

Campioni i nostri ragazzi del Settore Giovanile, che hanno dato fiducia a questa società insieme alle proprie famiglie e che, a livello numerico, in tre anni di gestione sono raddoppiati ed hanno sostenuto la prima squadra con il proprio calore ed il proprio entusiasmo.

Settore Giovanile guidato da Sanguineti insieme ai preziosissimi Esposito e Grandi ed all’imprescindibile Segretario Generale "Totò" Lorito.

Campioni gli allenatori del settore giovanile Pensa (2003), Arrighi e Bruzzone (2002), Ottone (2005), Barrera (2006), Parodi e Tognetti (2007), Vejseli e Gennaro (2008/2009), Spoto, Barranca e Maida (2010/2011), Grandi (2012/2013), che con lo spirito della “Famiglia Granata” insieme ai dirigenti delle varie leve hanno fatto crescere sportivamente ed umanamente i nostri ragazzi.

Grazie campioni!

dott. Bertrand Viti

Presidente ASD FBC VELOCE 1910