Calcio, Prima Categoria. Una super Altarese supera il Borghetto e conquista la salvezza, Filippo Saino:"Una grande prestazione, una salvezza più che meritata"

L’Altarese è supersonica nel primo turno dei playout, capace di sbarazzarsi con un secco 3 a 0 del Borghetto, conquistando la salvezza diretta nel campionato di Prima Categoria. A portare il risultato a favore degli uomini di mister Perversi ci ha pensato uno straordinario Filippo Saino, autore della tripletta decisiva per la permanenza nella categoria. E’ proprio il classe 1994 giallorosso ad intervenire ai nostri microfoni:

“E’ stato un campionato molto difficile il nostro, abbiamo perso molti punti per nostre disattenzioni e questo ci è costato molto caro. Con un po’ più di concentrazione in più avremmo potuto conquistare tranquillamente la salvezza, senza dover passare per i playout. Domenica abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare durante tutto l'anno, ovvero controllare la gara e imporre il nostro gioco.”

Una prestazione con la P maiuscola per il numero 10: “Fare tripletta in casa è stato fantastico, soprattutto in una partita così importante dove dipendeva un intero campionato; una grande soddisfazione personale, ma soprattutto sono contento perché sia la società e che tutta la squadra meritavano questa la salvezza.”

Finito un campionato si pensa già al prossimo: “Per il prossimo anno non escludo di rimanere ad Altare, mi sono trovato molto bene sia con la società che con la squadra; resta comunque il fatto che è ancora molto presto per parlare della prossima stagione, adesso ci godiamo questo meritato riposo.”