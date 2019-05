Il calcio savonese piange la scomparsa di Luciano Salamini

Il calcio e il commercio savonese piangono la scomparsa di Luciano Salamini

Ex giocatore delle giovanili del Genoa e della Pro Recco in serie D, ma soprattutto maggiormente conosciuto per la lunga carriera nelle vesti di allenatore nelle squadre dilettantistiche della provincia tra cui Priamar, Mallare, Borgio, Finale e Pietra Ligure. Proprio sulla panchina della compagine valbormidese Salamini conquistò il campionato dopo una cavalcata trionfale, peraltro con il figlio Claudio chiamato a difendere la porta.

Non solo sport ma anche commercio. Nella città della Torretta era stato infatti il titolare delle macellerie in via Verzellino, in via Luigi Corsi e in Piazza Diaz, collaborando con la nota ditta Savona carni. Infine, la conclusione dell'attività commerciale presso un distributore di benzina in via Nizza.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledi 15 maggio, alla ore 9 nella chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech.