La LNI di Varazze organizza la terza edizione della Veleggiata Malocello

Domenica 19 maggio 2019, nel ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì Lanzarote e l’arcipelago Canario, la Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, con il patrocinio del Comune di Varazze e del Comitato Malocello Internazionale, la collaborazione di Marina di Varazze e del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, organizza la terza edizione della “Veleggiata Malocello” “manifestazione velica costiera di 8 miglia nautiche Varazze - Celle - Varazze.”

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni monoscafo a bulbo di L.F.T. a partire da m 6,50 in possesso della documentazione, delle dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa per la navigazione da diporto e regolata dalle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM – COLREG 1972).

Premiazione Sabato 25 Maggio 2019 alle ore 17:00, presso la sede della LNI Varazze, si svolgerà un rinfresco offerto dagli organizzatori, a cui sono invitati gli equipaggi iscritti e partecipanti alla Veleggiata.

Sabato 21 Settembre 2019, nel contesto dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day”, ai vincitori della “Veleggiata Malocello” sarà consegnato: un attestato di partecipazione, appositamente realizzato in collaborazione con la Giunta Comunale, e una copia del libro non in commercio, riservato alle scuole di ogni ordine e grado, studiosi e docenti che ne fanno richiesta, fino ad esaurimento scorte): “Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie” secondo volume, scritto all'Avv. Alfonso Licata e dal Dr. Fernando Acitelli, edito dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana nel 2018.