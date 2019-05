Cambio della guardia all'interno dell'organigramma del Finale. Luca Peluffo ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore sportivo.

Il giovane dirigente, ormai ex giallorosso, lascia il club di Via Brunenghi al termine di una stagione non semplice, ma con una Coppa Italia di Eccellenza in bacheca.

Resta da capire se nei prossimi giorni verrà nominato un nuovo direttore sportivo o se la carica sarà assorbita all'interno dell'attuale dirigenza.