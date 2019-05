Calcio, Andora. Ghigliazza parla del possibile ritorno dei big andoresi: "Sta a noi avere un progetto ambizioso"

"Fabio ha lavorato in maniera impeccabile, siamo felici di poterlo già confermare per la prossima stagione". Poche parole ma estremamente chiare per il vicepresidente dell'Andora, Alfonso Lo Re, in merito a Fabio Ghigliazza, confermato alla guida dei biancoblu dopo la vittoria dei playoff di Seconda Categoria.

Proprio il tecnico ha avuto modo di parlare dell'ultima parte di stagione e sulle voci che vedono possibile il ritorno allo "Scirea" di Scaglione, Grande e Galleano:

"Diciamo che la squadra è riuscita alla fine ad esprimere il proprio potenziale. Prima della gara contro l'Argentina avevo sottolineato come fosse necessaria un'impresa per espugnare lo Sclavi e i ragazzi sono riusciti a compierla. I rumors su Scaglione, Grande e Galleano? Sono ragazzi di Andora ed è normale che possano esserci state delle chiacchierate, ma parliamo di giocatori importanti, che potrebbero attirare le attenzioni di tanti club di categoria superiore. Starà all'Andora proporgli un progetto ambizioso, che possa permettere a loro di valutare il ritorno in biancoblu".