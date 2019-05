Calcio, Camporosso. I rossoblu attendono in amicizia il Soccer Borghetto: "Bello competere con una società di amici. Avere Carparelli da noi sarà un vero onore"

Sarà una partita sicuramente importante per il Camporosso e il Soccer Borghetto, chiamate a competere per la qualificazione alla semifinale playoff regionale in Prima Categoria.

I rossoblu ponentini hanno però immediatamente allentato la tensione sul match, ribadendo il grande rapporto di stima e di amicizia con il club del presidente Ferrara.

"Siamo felici in primis di aver disputato una stagione di alto profilo - sottolinea Pietro Lettieri - qualificarsi ai playoff rappresenta sempre un risultato di prestigio e siamo pronti ad avvicinarci a questo appuntamento.

Contendere la qualificazione al Soccer sarà solo che un piacere. Il presidente Ferrara è un grande amico e nel corso del tempo abbiamo costruito un legame di profonda stima reciproca. Sarà una bella partita, ne sono convinto, anche per la presenza in campo di un professionista assoluto come Marco Carparelli: averlo a Camporosso sarà per noi un grande onore".