Giudice Sportivo, Promozione: le squalifiche playout e della finale di Coppa Italia

COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARE DEL 12/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I infr DIFFIDA
ASSALINO UMBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)
MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)
PLAY OUT PROMOZIONE
GARE DEL 12/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 5/2019
BORGOGNINI ALESSIO (SAN STEVESE) allontanato.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I infr DIFFIDA
BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)
GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)
PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)
BERTOLASO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CUTULI CLAUDIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GENDUSO EMANUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ILLIANO DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)
VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)
DE FLAVIIS ALEX (SAN STEVESE)
ELKAMLI ILIASSE (SAN STEVESE)
GAGLIARDI CESARE (SAN STEVESE)
LANTERI DANIELE (SAN STEVESE)