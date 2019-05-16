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Calcio | 16 maggio 2019, 17:35

Giudice Sportivo, Promozione: le squalifiche playout e della finale di Coppa Italia

Giudice Sportivo, Promozione: le squalifiche playout e della finale di Coppa Italia

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 12/ 5/2019


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr DIFFIDA

ASSALINO UMBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)  

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

 

PLAY OUT PROMOZIONE

GARE DEL 12/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 5/2019

BORGOGNINI ALESSIO (SAN STEVESE)       allontanato.

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr DIFFIDA

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)  

GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)  

BERTOLASO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUTULI CLAUDIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

 GENDUSO EMANUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ILLIANO DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)  

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)  

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

DE FLAVIIS ALEX (SAN STEVESE)  

ELKAMLI ILIASSE (SAN STEVESE)

GAGLIARDI CESARE (SAN STEVESE)  

LANTERI DANIELE (SAN STEVESE)

redazione

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